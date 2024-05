ERDINGER Weißbier: Spitzentrio trifft – Koch holt mit Doppelpack auf

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Bezirksliga Süd in der Saison 2023/24. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?

Auch Georg Kutter traf ins Schwarze. Mit dem TSV Murnau holte er im Kampf um die Meisterschaft und den Aufstieg in die Landesliga einen 3:1-Heimsieg gegen den FC Wacker München. Kutter traf per Strafstoß zum 3:1-Endstand und hat zwei Tore Rückstand auf Bracher.

Dominik Bracher hat drei Spieltage vor Saisonschluss die besten Karten auf die 15 Kisten ERDINGER Weißbier. Der Torjäger des FC Penzberg traf beim 3:1-Sieg in Brunnthal und führt jetzt mit 22 Saisontoren die Torjägerliste der Bezirksliga Süd an.

Der Lauf von Daniel Koch hält an. Mit dem SV Aubing verteidigte der 31-Jährige die Tabellenführung und gewann 3:1 gegen den SV Raisting. Koch drehte einen 0:1-Rückstand in eine 2:1-Führung und hat jetzt fünfmal in den letzten drei Spielen getroffen. Er lauert mit 19 Treffern hinter Bracher und Kutter.

Torschützenliste: