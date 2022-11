Erdinger Weißbier: Spitzenduo trifft weiter in BZL Nord Erdinger Weißbier präsentiert die Top-Torjäger der Saison 2022/23

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Bezirksliga Oberbayern Nord in der Saison 2022/23. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?

Auch am 17. Spieltag konnte Jose Maximiliano Andrade Ceballos wieder auftrumpfen und erzielte beim 2:1 Sieg des FSV Pfaffenhofen gegen den SVN München den Führungstreffer. Er steht mit nun 17 Toren, genauso wie in den Vorwochen, auf Rang eins der Torschützenliste der Bezirksliga Nord.

Allerdings rückt im Triumf Gudaci auf die Pelle, die beiden trennt jetzt nur noch ein Treffer. Beim 4:3 Erfolg der SpVgg Feldmoching traf er doppelt und schraubte sein Konto im Kampf um die 15 Kästen Erdinger Weißbier auf 16 Buden.

Neu auf dem Stockerl steht jetzt Giacinto Sibilia. Allerdings hatte er in dieser Woche auch zwei Spiele Zeit, um Boden auf das Spitzenduo gutzumachen. Er traf sowohl am Dienstag beim 5:1 Kantersieg des FC Schwabing gegen die SpVgg Kammerberg als auch am Wochenende beim 3:1 gegen Aschheim und steht jetzt bei elf Toren.

1. Jose Maximiliano Andrade Ceballos, FSV Pfaffenhofen: 17 Tore