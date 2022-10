Erdinger Weißbier: Spitzenduo der BZL Ost erneut treffsicher Erdinger Weißbier präsentiert die Top-Torjäger der Saison 2022/23

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Bezirksliga Oberbayern Nord in der Saison 2022/23. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?

Tabellenführer FSV Pfaffenhofen feierte am Wochenende mit einem 5:0 gegen den BC Attaching den dritten Kantersieg in Folge. Jose Maximiliano Andrade Ceballos traf dabei einmal und hat sein Trefferkonto auf 15 Buden aufgestockt. Damit führt er die Torjägerliste weiterhin an.

Auch der Zweitplatzierte Triumf Gudaci steuerte einen Treffer zum 6:3 Erfolg der SpVgg Feldmoching in Palzing bei und bleibt Andrade Ceballos auf den Fersen. Er steht jetzt bei 13 Toren.

Den dritten Platz teilen sich seit dem vergangenen Wochenende Martin Angermeier und Dominik Binder mit jeweils neun Treffern. Angermeier brachte den SV Nord Lerchenau bei deren 3:1 Erfolg in Aschheim in Führung. Andrades Teamkollege Binder war gegen Attaching doppelt erfolgreich.