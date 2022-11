ERDINGER Weißbier: Spitzenduo bleibt torlos in BZL Ost ERDINGER Weißbier präsentiert die Top-Torjäger der Saison 2022/23

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Bezirksliga Oberbayern Ost in der Saison 2022/23. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?

Am letzten Wochenende glänzte das Spitzenduo noch jeweils mit einem Dreierpack. Diese Woche sah es allerdings sowohl für Michael Hauser als auch für Sebastian Spinner nicht so berauschend aus. Beide blieben mit ihren Teams torlos und konnten somit keinen weiteren Schritt in Richtung Erdinger Weißbier gehen. Hauser führt aber noch immer mit 14 Toren, Spinner liegt einen Treffer dahinter.

Den dritten Platz in der Torschützenliste teilen sich in dieser Woche gleich fünf Spieler, die allesamt bei 9 Treffern stehen. Gerhard Thalmaier, David Androsevic und Josef Spermann standen bereits in der Vorwoche bei derselben Torausbeute und waren am Wochenende nicht erfolgreich. Stefan Denk und Luca Mancusi gesellten sich mit ihren Treffern diese Woche dazu.

Torschützenliste:

1. Michael Hauser, SV Saaldorf: 14 Tore

2. Sebastian Spinner, TSV Kastl: 13 Tore

3. Gerhard Thalmaier, TSV Dorfen: 9 Tore

3. David Androsevic, SK Srbija München: 9 Tore

3. Josef Spermann, TSV Kastl: 9 Tore

3. Stefan Denk, FC Töging: 9 Tore

3. Luca Mancusi, SV Waldperlach: 9 Tore

8. Antonio Saponaro, SK Srbija München: 8 Tore

8. Michael Renner, TSV Kastl: 8 Tore

8. Stefan Mauerkirchner, TSV Siegsdorf: 8 Tore