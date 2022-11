ERDINGER Weißbier: Spinner zieht in BZL Ost mit Hauser gleich ERDINGER Weißbier präsentiert die Top-Torjäger der Saison 2022/23

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Bezirksliga Oberbayern Ost in der Saison 2022/23. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?

Nachdem Toptorjäger Michael Hauser schon in der Vorwoche nicht getroffen hatte, war das 2:0 gegen den ESV Freilassing sein zweites torloses Spiel in Folge. Trotzdem steht er mit 14 Saisontoren noch immer an der Spitze der Torschützenliste der Bezirksliga Ost.

Sebastian Spinner vom FC Kastl hat nun allerdings im Kampf um die 15 Kästen Erdinger Weißbier mit ihm gleichgezogen. Er traf beim 3:2 Erfolg über den TSV Peterskirchen und schraubte sein Torkonto damit auf ebenfalls 14 Treffern.

Luca Mancusi brachte den SV Waldperlach beim 3:1 gegen den TSV Dorfen mit seinem Doppelpack kurz nach der Pause auf die Siegerstraße. Das waren die Saisontore zehn und elf für ihn. Damit springt er aufs Trepperl.

Torschützenliste:

1. Michael Hauser, SV Saaldorf: 14 Tore

1. Sebastian Spinner, TSV Kastl: 14 Tore

3. Luca Mancusi, SV Waldperlach: 11 Tore

4. David Androsevic, SK Srbija München: 10 Tore

5. Gerhard Thalmaier, TSV Dorfen: 9 Tore

5. Josef Spermann, TSV Kastl: 9 Tore

5. Stefan Denk, FC Töging: 9 Tore

5. Antonio Saponaro, SK Srbija München: 9 Tore

5. Michael Renner, TSV Kastl: 9 Tore

10. Stefan Mauerkirchner, TSV Siegsdorf: 8 Tore

10. Sinisa Antonic, SK Srbija München: 8 Tore