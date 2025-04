ERDINGER Weißbier: Spannung in KL Donau/Isar: vier Erstplatzierte

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Donau/Isar-Kreisligen in der Saison 2024/25. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?

Marc Gundel vom SV Kranzberg erzielte in der laufenden Saison 13 Treffer. Sein Team steht momentan mit 30 Punkten auf dem sechsten Tabellenplatz. Obwohl die Mannschaft auf einem starken dritten Platz in der Kreisliga 2 überwinterte, ist jetzt ein kleiner Abwärtstrend spürbar. Das soll den Kranzberger-Toptorjäger aber nicht aufhalten, in den kommenden Spielen wieder zu knipsen.

Ebenfalls 13 Tore schossen drei weitere Spieler, die genauso die Möglichkeit auf 15 Kästen Erdinger haben.