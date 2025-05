ERDINGER Weißbier: Sontheim räumt in Bezirksliga Ost ab

Josef Sontheim war schlichtweg nicht aufzuhalten in dieser Saison – zumindest was den Kampf um die Torjägerkrone angeht. In der Bezirksliga Ost schoss Sontheim 30 (!) Saisontore und damit so viele wie Platz zwei und drei zusammen. „Er ist unsere Lebensversicherung, was der diese Saison für uns geleistet hat. Chapeau von meiner Seite“, schwärmte Hans-Werner Grünwald bei dessen letzten Einsatz. Als Belohnung für Torausbeute wandern heuer erneut 15 Kästen ERDINGER nach Miesbach. Bereits in der Kreisliga räumte der ehemalige Bayernliga-Spieler ab.

Alois Eberle schoss in dieser Saison 16 Tore für den TSV Dorfen und sicherte sich somit Platz zwei im Kampf in der Torjägerliste. Die Tore des 28-Jährigen sind auch in den kommenden Tagen gefragt: Der TSV Dorfen kämpft gegen Traunstein in der Relegation um den Aufstieg in die Landesliga. Vielleicht kann Eberle mit seinen Toren die entscheidenden Akzente setzen.