ERDINGER Weißbier: Sontheim in eigener Liga – Platz 2 schon vergeben?

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Bezirksliga Ost in der Saison 2024/25. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?

Keine Spannung mehr im Saisonfinale der BZL Ost – zumindest was den Kampf um die Torjägerkrone angeht. Josef Sontheim war in dieser Spielzeit in seiner eigenen Liga unterwegs. Mit 30 (!) Saisontoren hat er so viele erzielt wie Platz zwei und drei zusammen! Für sein Team, den SV Miesbach, wird es dennoch nicht zum Aufstieg reichen. Diesen machen der Zweit- und Drittplatzierte in diesem Ranking untereinander aus.

Die schlechteren Karten auf die Meisterschaft und den direkten Aufstieg in die Landesliga hat Alois Eberle vom TSV Dorfen. Vier Punkte liegt Dorfen aktuell hinter Tabellenführer Dornach. Bessere Aussichten verspielten sie mit zwei 1:1-Unentschieden in den letzten beiden Spielen.