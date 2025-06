ERDINGER Weißbier: Siebenerpack zum Titel! Weinzierl triumphiert

Mit sieben Toren zum Titel! Matthias Weinzierl schnappt sich die Krone in den Kreisligen Donau/Isar! Die 15 Kästen ERDINGER gehen zum SV Hundszell. Beim 12:1-Kantersieg am letzten Spieltag der Saison erzielte Weinzierl sieben Tore und schob sich so vorbei an der Konkurrenz an die Spitze. Davor hatte der Stürmer den ganzen Mai nicht getroffen.

Auf dem zweiten Platz landete Marc Gundel vom SV Kranzberg. Der Routinier hatte sich im April durch einen Viererpack abgesetzt, wurde im Mai auf den letzten Metern noch überholt. Gundel selbst blieb im Mai torlos – und der SV Kranzberg ohne Sieg.