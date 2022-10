ERDINGER Weißbier: Sheeva Seyfi übernimmt die Führung in der Kreisliga ERDINGER Weißbier präsentiert die Top-Torjäger der Saison 2022/23rn

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Kreisligen der Frauen in der Saison 2022/23. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?

Sheeva Seyfi vom TSV Turnerbund hat sich mit nun elf Treffern in drei Spielen im Ranking der Torschützinnen in der Kreisliga von ihren Konkurrentinnen abgesetzt. Beim 5:1-Sieg gegen den SV Dornach traf die Offensivkraft dreifach und verhalf damit ihrem Team zum Sprung auf Platz zwei.

Theresa Perzlmaier steht weiterhin bei acht Toren, hat jedoch noch die Möglichkeit nachzuziehen. Das Spiel der SG SpVgg Jettenbach/TSV Gars bei der SG SV Söllhuben/SC Frasdorf/ASV Grassau wurde verlegt.

Auch Selina Bruckner erging es so. Der SC Unterpfaffenhofen-Germering tritt beim SV Söchering erst im April 2023 an. So bleibt auch sie vorerst bei acht Buden.

Torschützenliste:

1. Sheeva Seyfi, TSV Turnerbund München, Kreisliga 01: 11 Tore

2. Theresa Perzlmaier, (SG) SpVgg Jettenbach/TSV Gars, KL 03: 8 Tore

2. Selina Bruckner, SC Unterpfaffenhofen-Germering, KL 02: 8 Tore

4. Julia Kasper, (SG) SV Söllhuben/SC Frasdorf/ASV Grassau I, KL 03: 4 Tore

4. Nina Lorenz, SG SpVgg Jettenbach/TSV Gars, KL 03: 4 Tore