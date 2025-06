ERDINGER Weißbier: Seyfi staubt zum vierten Mal in Serie 15 Kästen ab

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Bezirksliga 02 in der Saison 2024/25. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?

Nachdem sich Sheeva Seyfi bereits die letzten drei Jahre die 15 Kästen ERDINGER sichern konnte, staubt die Torjägerin nun auch in der Bezirksliga 02 ab. Mit 31 Saisontreffern und zehn Toren Abstand auf Platz zwei ließ die Angreiferin vom TSV Turnerbund München ihren Verfolgerinnen keine Chance. Im Winter kündigte die Torjägerin nach ihrem Abenteuer beim FC Bayern bereits an, noch ein paar Jahre weiterspielen zu wollen. Nach dem Durchmarsch durch die Bezirksliga ist Seyfi kommende Saison in der Bezirksoberliga gefordert, und wird voraussichtlich auch dort, um die Torjägerinnen-Krone mitspielen.

Den zweiten Platz dahinter sicherte sich Ramona Acar vom FC Gerolfing. Mit vier Treffern im Saisonendspurt, drei davon beim Kantersieg gegen die SG FC Issing/SV Fuchstal, setzt sie sich von der Konkurrenz ab und behauptet Rang zwei der Torschützinnenliste für sich allein.