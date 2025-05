ERDINGER Weißbier: Seyfi schießt Turnerbund mit Dreierpack zum Titel

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Bezirksliga 02 in der Saison 2024/25. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?

Mit 7:0 besiegte der TSV Turnerbund München am Wochenende die SG FC Issing/SV Fuchstal und feierte bereits vier Spieltage vor Schluss die Meisterschaft und den sicheren Aufstieg in die Bezirksoberliga. Mittendrin war am Sonntag natürlich auch Toptorjägerin Sheeva Seyfi, die einen Dreierpack beisteuerte. Ihre Quote von 31 Treffern ist unerreicht, der vierte Torjägertitel nur noch reine Formsache.

Erste Verfolgerin der 33-jährigen US-Amerikanerin ist Ramona Acar vom FC Gerolfing. Ihre 17 Treffer würden in einer anderen Liga vielleicht für die Torjägerinnenkrone reichen, nicht aber in einer mit Seyfi. Somit bleibt für Acar lediglich der Titel "Best of the rest".

Diesen könnte ihr aber noch Seyfis Sturmkollegin Toni Tewes streitig machen. Die 27-Jährige erzielte in den letzten vier Spielen vier Tore – am vergangenen Wochenende traf sie zum 7:0-Endstand. Mit nun 15 Saisontoren in 12 Spielen kann sich auch ihre Quote durchaus sehen lassen.