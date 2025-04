ERDINGER Weißbier: Seyfi erstmals mit Torflaute – zwei Zweitplatzierte

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Bezirksliga 02 in der Saison 2024/25. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?

2025 ist bislang noch nicht das Jahr der Sheeva Seyfi. Obwohl die Frauen des TSV Turnerbund München weiter einsam ihre Kreise an der Tabellenführung der Bezirksliga 02 ziehen, gelang der 33-jährigen Torjägerin nach der Winterpause erst ein Treffer. In zwei von drei Spielen im neuen Jahr blieb die US-Amerikanerin, die sich in der vergangenen Saison beim FC Bayern II in der 2. Bundesliga versuchte, ohne Treffer.

Für Seyfi war es erst das zweite und dritte Spiel ohne eigene Bude seitdem sie für den TSV aufläuft. Letztmals ohne Torerfolg war sie zuvor im Oktober 2019 geblieben. Mit 25 Toren in 13 Spielen steht die Torjägerin dennoch weiter ungefährdet an der Spitze der Torschützenliste.