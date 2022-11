ERDINGER Weißbier: Serter zieht in BZL 02 mit Rapp gleich ERDINGER Weißbier präsentiert die Top-Torjäger der Saison 2022/23

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Bezirksliga 02 in der Saison 2022/23. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?

Vorwochen-Spitzenreiterin Sabrina Rapp verlor mit dem TSV Rott/Lech 1:5 in Scheyern und konnte dabei keinen Treffer erzielen. Sie steht jedoch mit elf Saisontreffern in der Bezirksliga 02 weiter an der Spitze der Torschützenliste.

Die Pole-Position muss sie sich jetzt allerdings Alina Serter teilen. Die Stürmerin vom FC Puchheim glänzte beim 4:1 Erfolg am Wochenende mit einem Hattrick und steht jetzt ebenfalls bei elf Toren.

Sabrina Schertl netzte im direkten Duell mit Rapp ganze vier Mal und katapultierte sich damit auf den dritten Rang. Ihr Torekonto schießt von fünf auf neun Treffer.

Auch Viktria Winter war am Wochenende doppelt für Untermenzing beim ESV Freimann erfolgreich. Sie steht jetzt auch bei neun Buden.

Torschützenliste:

1. Sabrina Rapp, TSV Rott/Lech: 11 Tore

1. Alina Serter, FC Puchheim: 11 Tore

3. Sabrina Schertl, ST Scheyern: 9 Tore

3. Viktoria Winter, SV Untermenzing: 9 Tore

5. Christina Gallert, (SG) SpVgg Röhrmoos/TSV Schwabhausen: 8 Tore

6. Stefanie Fiedler, FC Puchheim: 7 Tore

7. Sandrine Tausche, SV Untermenzing: 6 Tore

7. Lorena Dintner, TSV München-Solln: 6 Tore

7. Heike Socher, TSV Rott/Lech: 6 Tore

10. Julia Hampl, (SG) SpVgg Röhrmoos/TSV Schwabhausen: 5 Tore

10. Julia Arndt, FC 1927 Oberau: 5 Tore