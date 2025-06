ERDINGER Weißbier: Schwaiberger zieht davon - Grabmeier holt auf

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützinnen der Bayernliga der Frauen in der Saison 2024/25. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?

Franziska Schwaiberger vom FC Ruderting bleibt das Maß aller Dinge in der Frauen Bayernliga. Bei nur noch einem verbleibenden Saisonspiel führt sie die Torschützenliste mit 22 Treffern an. In den letzten vier Partien traf Schwaiberger viermal, die Rudertinger sammelten sieben Zähler und sind schon sicher Tabellenzweiter. Nach vorne hin zur SpVgg Greuther Fürth bestehen sieben Zähler Abstand. Sieben Tore Abstand hat sie zur ersten Verfolgerin...

... Lena Grabmeier von TUS Bad Aibling. Die 26-Jährige netzte in den letzten sechs Partien viermal ein und verhalf ihrem Verein sieben wichtige Punkte im Abstiegskampf zu sammeln. Mit drei Punkten Vorsprung auf Amicitia München geht Bad Aibling ins letzte Saisonspiel. Grabmeier steht mittlerweile bei 15 Saisontoren.