ERDINGER Weißbier: Schunko übernimmt alleinige Führung in BOL

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützinnen der Bezirksoberliga der Frauen in der Saison 2024/25. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?

Tamara Schunko hat die Führung in der Torschützenliste der Frauen-Bezirksoberliga übernommen. Zur Winterpause lag die Offensivspielerin des FFC 07 Bad Aibling noch gemeinsam mit Amelie Hübsch an der Spitze, nun hat sie sich den Platz an der Sonne alleine gesichert.

Schunko hat aktuell 12 Tore auf ihrem Konto. Zwar unterlagen die Bad Aiblingerinnen zuletzt beim Torfestival im Topspiel beim FC Langengeisling, dennoch dürfen sie nicht nur weiter von 15 Kästen ERDINGER, sondern auch vom Aufstieg träumen. Der FFC hat nur vier Punkte Rückstand auf Platz eins.