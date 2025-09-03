ERDINGER Weißbier: Scheidl in KK Zugspitze in Führung

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Kreisklassen Zugspitze in der Saison 2025/26. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?

In fünf Partien traf Maximilian Scheidl bisher siebenmal. Mit seinen Toren trug er dabei zu den Siegen seiner SpVgg Wildenroth gegen den FC Puchheim (2:0), den SV Germering (7:1) und den 1. FC Gröbenzell (2:1) bei. Sein Ausgleich gegen den SC Schöngeising sicherte er seiner Mannschaft zudem das 1:1-Remis. Einzig gegen den Gautinger SC blieb der 32-Jährige ohne Torerfolg.

Bereits sechsmal erfolgreich war Marcel Berger. Das Highlight des Stürmers vom SC Schöngeising war dabei sein Hattrick beim 8:2-Sieg über den FC Puchheim. Zudem bereitete der 29-Jährige in der Partie auch vier Treffer vor. Auch gegen den SC Fürstenfeldbruck (4:0) und den TSV Alling (2:2) traf Berger.

Auf dieselbe Torausbeute kommt auch Maximilian Grolik. Seine sechs Treffer verteilen sich dabei auf nur zwei Spiele. Beim 7:1-Heimsieg seines TSV Alling gegen den 1. FC Gröbenzell traf der 30-Jährige zweimal. Gegen den VfL Egenburg netzte Grolik sogar viermal.