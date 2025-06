ERDINGER Weißbier: Rückzug entscheidet Rennen für ESV in den A-Klassen

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützinnen der A-Klassen der Frauen in der Saison 2024/25. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?

Den zweiten Platz belegt Jennifer Pfleiderer vom TSV Poing. Sie hat in der Saison 25 Tore erzielt und ist Teil der besten Offensive der Liga. In 18 Spielen hat ihre Mannschaft 86 Tore erzielt. Trotzdem hat es nicht für den Titel der Liga gereicht, da der TSV Poing dem TSV Allach die Tabellenspitze überlassen musste.

Platz drei belegt Lea Aschenbrenner mit 23 Toren für den TSV Allach 09. Geschossen hat sie in dieser Saison eigentlich über vierzig Tore, doch durch besagten Rückzug des MTV München schrumpfte ihre offizielle Trefferanzahl. Dennoch darf sie sich über einen starken Treppchenplatz in der Torjägerliste und natürlich die Meisterschaft mit dem TSV Allach 09 freuen, der in der kommenden Saison in der Kreisklasse antreten darf.