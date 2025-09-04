ERDINGER Weißbier: Riepl schon doppelt erfolgreich

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Frauen-Landesliga Süd in der Saison 2025/26. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?
Bereits zweimal erfolgreich war Sophie Riepl. Die spielende Co-Trainerin des SV Kirchberg traf im Auftaktspiel gegen den SV Frauenbiburg. Mit ihrem Doppelpack sicherte die 25-Jährige ihrer Mannschaft das 2:2-Unentschieden.
Auch Lisa Beer konnte schon ihren ersten Saisontreffer feiern. Im Spiel gegen den FC Augsburg traf die 26-Jährige zum wichtigen 1:0. Damit legte sie den Grundstein für den 5:2-Sieg ihres SV Thenried über die "Fuggerstädter".
Beim 2:2-Unentschieden gegen den SC Amicitia München erzielte Verena Graf das wichtige 1:0. Damit sicherte sie ihrem SV Wilting einen Punktgewinn zum Auftakt. Des Weiteren legte sie den zweiten Treffer ihrer Mannschaft vor.
1. Sophie Riepl, SV Kirchberg i.w.: 2 Tore
2. Lisa Beer, SV Thenried: 1 Tor
2.Verena Graf, SV Wilting: 1 Tor
2. Nora Bohaimid, SC Amicitia München: 1Tor
2. Maja Barth, FFC Wacker München U23: 1 Tor
2. Andrea Boyadzhieva, FFC Wacker München U23: 1 Tor
2. Katherina Geiger, SV Thenried: 1 Tor
2. Leni Hacker, SV Thenried: 1 Tor
2. Lena Hasenclever, FC Alburg: 1Tor
2. Merle Härtinger, SC Amictia München: 1 Tor und elf weitere Spielerinnen mit 1 Tor.
Info: Für die Auszeichnung gilt die Torschützenliste des BFV.
Die Anzahl deiner Treffer stimmt nicht?
Dann melde dich bei uns als Vereinsverwalter an: So wirst du Vereinsverwalter!