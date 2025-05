ERDINGER Weißbier: Ried in Torlaune – Bacher hält mit Doppelpack gegen

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Bezirksliga Süd in der Saison 2024/25. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?

Durch die beiden Treffer schraubte der 22-Jährige sein Torekonto auf 23 hoch und verteidigte seine Spitzenposition. Diese drohte er, nach zuvor drei Spielen in Serie ohne Torerfolg, zu verlieren.

Denn Simon Ried kommt mit Siebenmeilenstiefeln näher. Dem Angreifer des VfL Denkingen gelangen in den letzten drei Spielen insgesamt fünf Treffer. Insgesamt scheinen die Denklinger gerade im Saisonendspurt heiß zu laufen. Sie gewannen sieben ihrer letzten acht Spiele (ein Unentschieden). Perfekte Bedingungen also, noch Platz eins in der Torschützenliste zu erobern. Am kommenden Wochenende geht es gegen Schießbude Habach (18 Gegentore in den vergangenen drei Spielen). Am letzten Spieltag kommt es zwischen Penzberg und Denklingen dann zum direkten Duell der beiden Toptorjäger. Noch führt Bacher (23) mit einem Treffer vor Ried (22).