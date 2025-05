ERDINGER Weißbier: Rekordsaison mit 37! Ceballos krönt sich erstmals

Als Jose Maximiliano Andrade Ceballos mit 35 Jahren nach Neuperlach wechselte, waren die Vorschusslorbeeren groß. Mit der Empfehlung von 23 Toren schlug Ceballos seine Zelte im Münchner Osten auf, nachdem er den FSV Pfaffenhofen nach 55 Jahren zurück in die Landesliga geschossen hatte . Was damals aber niemand wusste: Die beste Saison der argentinischen Tormaschine stand noch bevor. Nach 10 Toren in 15 Spielen in seiner Debütsaison für den SVN, knipste Ceballos in dieser Saison 30-mal in 25 Spielen! Die Belohnung: Erstmals in seiner Karriere schnappt sich der 37-Jährige die 15 Kästen Bier.

Auf Rang zwei beendet das Torjäger-Rennen Moritz Mösmang vom SV Untermenzing, der auf der Zielgeraden noch Semih Coklar überholt. Mösmang scheint, mit 25 sein Visier scharf gestellt zu haben. Mit 22 Toren hat er seine torreichste Bezirksliga-Saison heuer fast verdoppelt: Gerade in den letzten vier Spielen mutierte der Mösmang zum Torgaranten. Sieben Tore in vier Spielen, dazu dreimal in der Elf-Woche. Zwar geht in dieser Saison noch kein Bier nach Untermenzing, doch in den kommenden Jahren dürfte mit Mösmang zu rechnen sein.

Nach starkem Saisonstart – bester Spieler der Hinrunde in der Bezirksliga Nord – fehlte Semih Coklar Gaimersheim im Saisonendspurt. In den letzten fünf Spielen kam Coklar nicht mehr für den TSV zum Einsatz und seine Mannschaft verpasste es, Platz zwei zu halten. Statt dem TSV spielt deshalb der ASV Dachau in der Relegation gegen den SV Pullach.