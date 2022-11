ERDINGER Weißbier: Rapp festigt mit Hattrick die Führung in BZL 02 ERDINGER Weißbier präsentiert die Top-Torjäger der Saison 2022/23

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Bezirksliga 02 in der Saison 2022/23. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?

In der Frauen Bezirksliga 02 setzt weiterhin Sabrina Rapp vom TSV Rott/Lech die Maßstäbe. Die letzte Woche torlos gebliebene Torjägerin schlug gegen den FC Puchheim mit einem Hattrick zurück. Damit war sie maßgeblich beteiligt am 6:2-Heimsieg und das ihr Team in der Tabelle auf Platz eins steht.

Im Spiel gegen den FC Puchheim traf sie zudem auf ihre engste Verfolgerin. Alina Serter traf zwar nach zehn Minuten zum Ausgleich, konnte jedoch keine weitere Tore erzielen. Damit steht sie mit acht Treffern auf Platz zwei.

Hinter Serter wollen auch noch Christina Gallert und Viktoria Winter (beide sieben Tore) um die 15 Kästen ERDINGER mitspielen.

Torschützenliste:

1. Sabrina Rapp, TSV Rott/Lech: 11 Tore

2. Alina Serter, FC Puchheim: 8 Tore

3. Christina Gallert, (SG) SpVgg Röhrmoos/TSV Schwabhausen: 7 Tore

3. Viktoria Winter, SV Untermenzing: 7 Tore

5. Sandrine Tausche, SV Untermenzing: 6 Tore

5. Lorena Dintner, TSV München-Solln: 6 Tore

5. Heike Socher, TSV Rott/Lech: 6 Tore

5. Stefanie Fiedler, FC Puchheim: 6 Tore

9. Sabrina Schertl, ST Scheyern: 5 Tore