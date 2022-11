ERDINGER Weißbier: Pommerenke zieht vorbei an Regiert in A-Kl. München ERDINGER Weißbier präsentiert die Top-Torjäger der Saison 2022/23

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der München-A-Klassen in der Saison 2022/23. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?

Reinhold Pommerenke ist in Top-Form. Nach seinem Viererpack vergangenes Wochenende legt der Stürmer des TSV Haar direkt nach und trifft doppelt gegen die SC Grüne Heide. Der Routinier, der lange für den SC Baldham seine Fußballschuhe band, traf in den letzten fünf Spielen am Stück und setzt sich erstmals in dieser Saison an die Spitze der A-Klassen Münchens.

Abgeben musste die Führung Matthias Regiert. Im Rennen um die 15 Tragerl ERDINGER Weißbier konnte der 28-Jährige gegen die Reserve des TSV Indersdorf nicht nachlegen und bleibt mit 15 Treffern ein Tor hinter dem neuen Spitzenreiter. Beim 2:1-Auswärtserfolg konnte der Angreifer des FC Kollbach half der Stürmer seiner Mannschaft durch einen Assist.

Gleichziehen mit Regiert konnte Besar Gjocaj von der Reserve des FC Kosova München. Nach seinem Doppelpack gegen Neuhadern II legte der Top-Torjäger direkt nach und schoss alle Tore beim 2:0-Heimerfolg.

Torschützenliste:

1. Reinhold Pommerenke, TSV Haar, A-Klasse 6: 16 Tore

2. Besar Gjocaj, FC Kosova München II, A-Klasse 3: 15 Tore

2. Matthias Regiert, 1. FC Kollbach, A-Klasse 1: 15 Tore

4. Filip Martinovic, SV Gartenstadt Trudering, A-Klasse 5: 13 Tore

4. Tolga Yilmaz, SV Internationale Taufkirchen, A-Klasse 5: 13 Tore

4. Amar Kovacevic, FC Hochbrück, A-Klasse 2: 13 Tore

4. Migjen Karimani, SV Allach 1949, A-Klasse 2: 13 Tore

8. Stephan Lang, SV Helios-Daglfing U23, A-Klasse 5: 12 Tore

8. Max Gschwandtner, SV 1880 München, A-Klasse 4: 12 Tore

8. Wilhelm Freiberger, Sportfreunde 03 Pasing, A-Klasse 3: 12 Tore