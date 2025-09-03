ERDINGER Weißbier: Perfekter Start – Huber ballert sich an die Spitze

An der Spitze aller Kreisklassen im Raum Donau/Isar steht Maximilian Huber vom FC Tegernbach. In zwei Spielen konnte der 1,99 m große Torjäger bereits fünfmal treffen. Erst vollendete er im Debüt einen Doppelpack gegen Ilmmünste und dann setzte es gegen den TSV Pförring einen Dreierpack – Huber konnte sich damit bereits zweimal in die Elf der Woche befördern. Der frühere Geroldshausener A-Klassen-Stürmer schoss in der letzten Saison 26 Tore – er macht also direkt dort weiter, wo er letzte Saison aufgehört hat.

Dicht dahinter wartet der 32-jährige Sven Jajcinovic vom DJK Ottenhofen. Besonders bemerkenswert: Der Bezirksliga erprobte Routinier spielte erst ein Spiel in der diesjährigen Saison. Im Spiel gegen die Zweitvertretung von Altenerding gelang ihm ein Viererpack – zudem legte er auch noch das letzte Tor zum 5:3-Endstand auf. Es wird interessant zu sehen sein, ob er diese Quote für die restliche Saison aufrecht halten kann.