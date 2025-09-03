ERDINGER Weißbier: Perfekter Start – Huber ballert sich an die Spitze

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Kreisklassen Donau/Isar in der Saison 2025/26. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?
An der Spitze aller Kreisklassen im Raum Donau/Isar steht Maximilian Huber vom FC Tegernbach. In zwei Spielen konnte der 1,99 m große Torjäger bereits fünfmal treffen. Erst vollendete er im Debüt einen Doppelpack gegen Ilmmünste und dann setzte es gegen den TSV Pförring einen Dreierpack – Huber konnte sich damit bereits zweimal in die Elf der Woche befördern. Der frühere Geroldshausener A-Klassen-Stürmer schoss in der letzten Saison 26 Tore – er macht also direkt dort weiter, wo er letzte Saison aufgehört hat.
Dicht dahinter wartet der 32-jährige Sven Jajcinovic vom DJK Ottenhofen. Besonders bemerkenswert: Der Bezirksliga erprobte Routinier spielte erst ein Spiel in der diesjährigen Saison. Im Spiel gegen die Zweitvertretung von Altenerding gelang ihm ein Viererpack – zudem legte er auch noch das letzte Tor zum 5:3-Endstand auf. Es wird interessant zu sehen sein, ob er diese Quote für die restliche Saison aufrecht halten kann.
In den vier Kreisklassen gibt es danach sechs Spieler mit jeweils drei Toren. Mit Einbeziehung der Vorlagen komplettiert Benedikt Reiter vom FVgg Gammelsdorf das Podium. Der frühere Palzinger startete mit seinem Klub famos in die Kreisklasse 3. Im ersten Spiel steuerte er zum 5:0 Sieg gegen Marzling zwei Tore und eine Vorlage bei – eine Woche später erzielte er beim 4:1-Sieg über den SV Vötting sein drittes Tor. Für den 25-Jährigen läuft alles wie am Schnürchen. Ganz zur Freude der Gammelsdorfer Anhänger.
1. Maximilian Huber, FC Tegernbach, Kreisklasse 2: 5 Tore
2. Sven Jajcinovic, DJK Ottenhofen, Kreisklasse 4: 4 Tore
3. Benedikt Reiter, FVgg Gammelsdorf, Kreisklasse 3: 3 Tore
3. Lukas Pillmayer, SV Eitersheim, Kreisklasse 1: 3 Tore
3. Cedric Thiel, TSV Lenting, Kreisklasse 1: 3 Tore
3. Umut Yürükal, Türkisch SV Ingolstadt, Kreisklasse 1: 3 Tore
3. Mesut Toprak, SGT Istanbul Moosburg, Kreisklasse 3: 3 Tore
3. Mahmut Yarac, SGT Istanbul Moosburg, Kreisklasse 3: 3 Tore
9. Kaan Cay, FC Türkgücü Erding, Kreisklasse 4: 2 Tore
9. Simo Georgakos, BSG Taufkirchen. Kreisklasse 4: 2 Tore und 16 weitere Spieler mit jeweils zwei Toren
Info: Für die Auszeichnung gilt die Torschützenliste des BFV.
Die Anzahl deiner Treffer stimmt nicht?
Dann melde dich bei uns als Vereinsverwalter an: So wirst du Vereinsverwalter!