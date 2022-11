ERDINGER Weißbier: Paulus wird in KK Donau/Isar von 4 Spielern gejagt ERDINGER Weißbier präsentiert die Top-Torjäger der Saison 2022/23

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Kreisklassen Donau/Isar in der Saison 2022/23. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?

Ganz oben thront in den Kreisklassen Donau/Isar weiterhin Tobias Paulus. Der Top-Stürmer des RW Klettham-Erding ist weiterhin in bestechender Form. Am vergangenen Spieltag erzielte er wieder einen Doppelpack gegen den SV Eintracht Berglern und zieht damit im Rennen um die 15 Kisten ERDINGER Weißbier davon. Zum Sieg reichten seine beiden Tore dennoch nicht, Klettham verspielte die 2:0-Führung und spielte am Ende nur Unentschieden.

Verfolgt wird der Offensivspieler von gleich vier Akteuren mit je 14 Toren. Zum einen ist da Julian Schaumeier, der beim 8-Tore-Spektakel seiner Mannschaft TSV Aspis Taufkirchen zwei Treffer zum 5:3-Erfolg beisteuerte. Auch Leart Bilalli (SpVgg Altenerding) konnte sich vergangenes Wochenende in die Torschützenliste eintragen: Er erzielte einen Treffer beim 4:0 Erfolg über TuS Oberding. Komplettiert wird das Verfolgerteam von Andreas Kreitmeier, der einen Doppelpack erzielte und Kilian Oberprieler, der zwar traf, sein Team aber dennoch 2:3 verlor.

Torschützenliste:

1. Tobias Paulus, RW Klettham-Erding, Kreisklasse 4: 23 Tore

2. Leart Bilalli, SpVgg Altenerding, Kreisklasse 4: 14 Tore

2. Andreas Kreitmeier, SpVgg Zolling, Kreisklasse 3: 14 Tore

2. Kilian Oberprieler, SV Hörgertshausen, Kreisklasse 3: 14 Tore

2. Julian Schaumaier, TSV Aspis Taufkirchen, Kreisklasse 4: 14 Tore

6. Maximillian Bauer, SC Moosen/Vils, Kreisklasse 4: 13 Tore

6. Johannes Koerbl, SC Moosen/Vils, Kreisklasse 4: 13 Tore

6. Felix Daumoser, SC Moosen/Vils, Kreisklasse 4: 13 Tore

6. Manuel Fuchs, FC Finsing II, Kreisklasse 4: 13 Tore

7. Fatih Masat, SC Freising: Kreisklasse 3: 12 Tore

7. Thomas Greckl, RW Klettham-Erding, Kreisklasse 4: 12 Tore und zwei weitere Spieler mit zwölf Treffern