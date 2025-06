ERDINGER Weißbier: Noderer gewinnt Kasten-Rennen im Kreis Zugspitze

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der A-Klassen Zugspitze in der Saison 2024/25. Wer konnte sich die 15 Kästen ERDINGER sichern?

Am Ende war Johannes Noderer nicht zu stoppen. Mit 37 Saisontoren setzt sich der Stürmer vom TSV Hartpenning souverän durch und bringt seiner Mannschaft 15 Kästen ERDINGER nach Hause. Mit einem Viererpack gegen die SG Tegernseer Tal entschied Noderer das Rennen und ließ die Konkurrenz am Ende nahezu chancenlos.

Auf dem dritten Platz landete Jakob Dreesen vom TSV Feldafing. Auch er durfte am Ende, auch dank seiner 25 Saisontreffer, mit seiner Mannschaft die Meisterschaft feiern. Mit vier Treffern in den letzten zwei Saisonspielen setzte sich der Torjäger am Ende gegen die Konkurrenz durch und beendet die Saison auf dem Treppchen der besten Torschützen der A-Klassen Zugspitze.

Torschützenliste: