ERDINGER Weißbier: Neumayer holt sich Führung in KL Donau/Isar

ERDINGER Weißbier präsentiert die Top-Torjäger der Saison 2022/23

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Donau/Isar-Kreisligen in der Saison 2022/23. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?

Fabian Neumayer vom SV Menning hat mit einem Doppelpack im Spiel gegen die U23 des SV Manching die Spitze der Torschützenliste der Kreisligen Donau/Isar erobert. Er hat jetzt 16 Treffer auf dem Konto.

Aber auch Andreas Hohlenburger war am Wochenende wieder erfolgreich und erzielte beim 3:2 des FCA Unterbruck in Taufkirchen kurz vor Schluss die 3:1 Vorentscheidung, befindet sich jetzt aber in der Verfolgerrolle.

Christian Käser und Marcel Posselt auf Rang drei performten diese Woche so richtig und machen im Rennen um die 15 Tragerl ERDINGER Weißbier ordentlich Druck auf das Spitzenduo. Beide stehen jetzt bei 14 Saisontreffern. Käser netzte für Walpertskirchen zweimal in Kranzberg und sicherte dem SVW ein 3:3 Unentschieden. Posselt glänzte beim 3:1 des SV Hundszell gegen den FC Gerolfing mit einem lupenreinen Hattrick in der zweiten Hälfte und entschied die Partie im Alleingang.

Torschützenliste:

1. Fabian Neumayer, SV Menning, Kreisliga 1: 16 Tore

2. Andreas Hohlenburger, FC Ampertal Unterbruck, Kreisliga 2: 15 Tore

3. Christian Käser, SV Walpertskirchen, Kreisliga 2: 14 Tore

3. Marcel Posselt, SV Hundszell, Kreisliga 1: 14 Tore

5. Emin Ismaili, FC Hitzhofen/Oberzell, Kreisliga 1: 13 Tore

6. Ibrahim Sahin, Türk. SV Ingolstadt, Kreisliga 1: 12 Tore

7. Jakob Taffertshofer, TSV Wartenberg, Kreisliga 2: 10 Tore

7. Thomas Bachmaier, BSG Taufkirchen, Kreisliga 2: 10 Tore

7. Tomislav Marinovic, FC Hitzhofen/Oberzell: Kreisliga 1: 10 Tore

10. Raymond Kreizer, FC Gerolfing, Kreisliga 1: 9 Tore