ERDINGER Weißbier: Neuberger bleibt weiter vorne in den KK

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Kreisklassen der Frauen in der Saison 2023/24. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?

Durch mehrere Rückzüge von Mannschaften in den Kreisklassen, u.a. in Kreisklasse 3, wurden bei Katrin Neuberger drei Tore annulliert. Ihr Vorsprung war aber groß genug, um weiterhin auf Platz eins zu stehen. Da der SV 66 Oberbergkirchen am Wochenende nicht im Einsatz war, konnte sie die Anzahl der Treffer nicht wieder ausbauen. Jetzt steht jedoch eine englische Woche an.

Auf dem zweiten Platz ist Alexandra Stadler. Ihre Trefferanzahl blieb unverändert, da keine der zurückgezogenen Mannschaften in ihrer A-Klasse spielte. Die SG SC Kirchasch hatte am Wochenende ebenfalls kein Spiel.