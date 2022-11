ERDINGER Weißbier: Nationalspielerin klettert an Spitze der RL Süd ERDINGER Weißbier präsentiert die Top-Torjäger der Saison 2022/23

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Regionalliga der Frauen in der Saison 2022/23. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?

Ena Taslidza übernimmt die Führung im ERDINGER Torjäger-Rennen. Am Sonntag traf die Stürmerin der Eintracht beim 6:1-Auswärtssieg gleich drei Mal gegen Frauenbiburg ins Schwarze. Ihr Torkonto konnte die SGE-Stürmerin, die auch schon in der Nationalelf Bosniens zum Einsatz kam, damit auf sieben Treffer erhöhen. (ohne Foto)

Dahinter hat sich ein Quartett angesammelt, dass mit sechs Treffern in der Verfolgerposition lauert. Beim Torjägerinnnen-Duell zwischen Sonja Kolb und Silvana Arcangioli trafen beide Spielerinnen einmal. Kolb konnte mit ihrem FFC Wacker aber zusätzlich drei Punkte einfahren. Und auch Kickers-Stürmerin Jill Fournier konnte am Sonntag ihren sechsten Saisontreffer verbuchen. In der 61. Minute markierte die 26-Jährige die 2:0-Führung, was zugleich dem Endstand gegen Rüsselsheim entsprach. Die letzte Spielerin im Bunde ist Marlene Ganßer vom SV 67 Weinberg. Der souveräne Tabellenführer hatte am Wochenende spielfrei und so blieb Ganßer ausnahmsweise ohne Treffer.

Torschützenliste:

1. Ena Taslidza, Eintracht Frankfurt III: 7 Tore

2. Silvana Arcangioli, SV Hegnach: 6 Tore

2. Sonja Kolb, FFC Wacker München: 6 Tore

2. Marlene Ganßer, SV 67 Weinberg: 6 Tore

2. Jill Fournier, Kickers Offenbach: 6 Tore

6. Maren Haberäcker, SV 67 Weinberg: 6 Tore

6. Lisa Flötzner, FFC Wacker München: 5 Tore

6. Ann-Kathrin Kundermann, FSV Hessen Wetzlar: 5 Tore

6. Sara Reichel, SV Hegnach: 5 Tore

6. Lisa Wich, SV 67 Weinberg: 5 Tore und zwei weitere Spielerinnen mit fünf Treffern.

Info: Für die Auszeichnung gilt die Torschützenliste des BFV.

Die Anzahl deiner Treffer stimmt nicht?

Dann melde dich bei uns als Vereinsverwalter an: So wirst du Vereinsverwalter!