ERDINGER Weißbier: MTV-Stürmer Kaltner außer Rand und Band

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Bezirksliga Süd in der Saison 2025/26. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?

Alexander Kaltner ist in der Bezirksliga Süd einfach nicht zu bremsen. Im Monat August erzielte der ehemalige Unterhaching-Profi in sechs Einsätzen sage und schreibe elf Treffer. Lediglich bei der 1:4-Niederlage seines MTV Münchens gegen den TSV Gilching-Argelsried blieb der Torjäger erfolglos. Ansonsten knipste der Angreifer in jeder Partie. Die Highlights dabei waren sein Fünferpack gegen den BFC Wolfratshausen, sowie sein Hattrick gegen den TSV Geiselbullach. Der Titel des besten Torjägers wird in der Bezirksliga Süd in dieser Saison nur über Kaltner gehen.

Schon neunmal erfolgreich war auch Florian Weber. In seinen sechs Einsätzen im August blieb der Torjäger der Zweitvertretung des FC Deisenhofen nur zweimal torlos. Gegen den TSV Geiselbullach (5:2) und den BFC Wolfratshausen (5:0) erzielte der 19-Jährige jeweils einen Hattrick. Auch beim 4.1-Heimsieg gegen den TSV Gilching-Argelsried traf Weber doppelt. Macht er so weiter, winkt ihm möglicherweise auch bald die Chance auf regelmäßige Einsätze im Bayernliga-Team des FC Deisenhofen.