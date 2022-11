ERDINGER Weißbier: Mölders wieder ohne Tor in Bayernliga Süd ERDINGER Weißbier präsentiert die Top-Torjäger der Saison 2022/23

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Bayernliga Süd in der Saison 2022/23. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?

In der Bayernliga Süd passierte in der Tabelle des ERDINGER Rankings nicht viel. Alle 3 Top-Torjäger gingen leer aus, alle drei konnten ihren Platz aber halten. Nur der Abstand ist geschrumpft. Sascha Mölders thront weiterhin an der Spitze der Torjägerliste. Im Spiel gegen den FC Ingolstadt II ging der Stürmer zum dritten Mal in Folge ohne Torerfolg vom Platz.

Genauso ging es Nico Karger (14 Tore) vom FC Deisenhofen und Markus Gallmaier (13 Tore) vom SV Schalding-Heining. Die beiden Offensivakteure nutzten die Gelegenheit nicht und haben so immernoch 3 bzw. 4 Tore Abstand auf Spitzenreiter Mölders.

Torschützenliste:

1. Sascha Mölders, TSV 1882 Landsberg: 17 Tore

2. Nico Karger, FC Deisenhofen: 14 Tore

3. Markus Gallmaier, SV Schalding-Heining: 13 Tore

4. Julian Kania, TSV Schwaben Augsburg: 12 Tore

5. Michael Bachhuber, FC Deisenhofen: 10 Tore

6. Daniel Gaedke, FC Ismaning: 9 Tore