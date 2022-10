ERDINGER Weißbier: Mölders setzt sich von Konkurrenz in Bayernliga ab ERDINGER Weißbier präsentiert die Top-Torjäger der Saison 2022/23

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Bayernliga Süd in der Saison 2022/23. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?

Beim Spitzenspiel zwischen dem TSV Landsberg und dem SV Kirchanschöring stellte Sascha Mölders einmal mehr seine Qualitäten als Torjäger zur Schau. Er erzielte den frühen Führungstreffer zur zwischenzeitlichen 1:0-Führung, am Ende reichte es für sein Team nur für ein 1:1.

Auch Nico Karger traf am 14. Spieltag für sein Team FC Deisenhofen. Mit einem sehenswerten Treffer brachte er den FC in Führung, trotzdem musste sich Deisenhofen am Ende mit 2:3 gegen den TSV 1861 Nördlingen geschlagen geben.

Anders war das bei Markus Gallmaier und dem SV Schalding-Heining. Durch den Treffer zum 2:1 des Torjägers in der 83. Minute konnte der SV wichtige drei Punkte mitnehmen und steht nun an der Tabellenspitze.

Torschützenliste:

1. Sascha Mölders, TSV 1882 Landsberg: 17 Tore

2. Nico Karger, FC Deisenhofen: 11 Tore

3. Markus Gallmaier, SV Schalding-Heining: 10 Tore

4. Daniel Gaedke, FC Ismaning: 9 Tore

4. Julian Kania, TSV Schwaben Augsburg: 9 Tore