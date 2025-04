ERDINGER Weißbier: Miesbacher Torjäger baut Abstand aus

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Bezirksliga Ost in der Saison 2024/25. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?

Josef Sontheim und der SV Miesbach spielen eine starke Saison, obwohl es mit dem Aufstieg wohl nicht klappen wird. Der Topscorer hat einen großen Anteil an den bereits 37 gesammelten Punkten. Bereits im letzten Spiel in Langengeisling hat der 31-Jährige beide Tore zum 2:1-Auswärtssieg geschossen. Fast in jedem Spiel, das der SV Miesbach gewann, war Sontheim an mindestens einem Treffer beteiligt. Eines steht also fest: Wenn der Routinier weiterhin seinen großen Abstand auf die Verfolger ausbaut, könnte er schon vor dem letzten Spieltag die Prämie von 15 Tragerl ERDINGER Weißbier als Top-Torjäger der Bezirksliga Ost in der Tasche haben.

Ob Fabian Aicher noch einmal Druck auf die Tabellenspitze ausüben kann? Seit zwei Spielen muss der 21-Jährige schon auf einen Treffer warten. Am vergangenen Wochenende kam der SV Dornach nicht über ein 1:1-Unentschieden gegen Peterskirchen hinaus. Um noch Sontheim noch einmal gefährlich zu werden, müsste der Goalgetter des Tabellenführers in sieben Spielen elf Treffer aufholen.