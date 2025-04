ERDINGER Weißbier: Maximilian Bauer mit sechs Toren vorne

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Donau/Isar-Kreisklassen in der Saison 2024/25. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?

Maximilian Bauer steht weiter an der Spitze der Torschützenliste in den Donau/Isar-Kreisklassen. Der ehemalige TSV Buchbach-Stürmer konnte in den letzten drei Einsätzen ein Tor erzielen und behauptet seine Führung in der Torschützenliste. Mit 24 Toren in 16 Spielen gehört er zu den treffsicheren Spielern in der Kreisklasse 4.

Erster Verfolger von Bauer ist Christoph Ratberger. Mit einem Doppelpack sorgte der Stürmer des FC Tegernbach am vergangenen Spieltag für ein Spektakel. Die zwei Treffer reichten zum wichtigen Sieg gegen den TSV Jetzendorf II (3:2). Für die kommenden Spiele wird Ratberger sich viel vorgenommen haben, drei Tore Rückstand gilt es noch aufzuholen.