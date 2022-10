ERDINGER Weißbier: Matchwinner Hollinger knipst weiter in LL-Südwest ERDINGER Weißbier präsentiert die Top-Torjäger der Saison 2022/23rn

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Landesliga Südwest in der Saison 2022/23. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?

Die Torversicherung des FC Ehekirchen hat wieder zugeschlagen. Wie schon vergangene Woche wird Christoph Hollinger zum Matchwinner für die Schwarz-Weißen. Beim 1:0-Erfolg gegen Sechzig Weißenburg erzielt der Stürmer sein zwölftes Saisontor.

Der Abstand auf die Konkurrenz bleibt bei vier Treffern, da auch Kevin Haug erneut trifft. Der Angreifer des Tabellenführers traf beim Kantersieg seines 1. FC Sonthofen zum zwischenzeitlichen 4:0.

Ebenfalls bei acht Treffern steht nach vierzehn Spieltagen Manuel Merk. Der Angreifer des TV Erkheim sorgte beim Auswärtssieg in Gilching quasi mit dem Abpfiff per Elfmeter für die Entscheidung. Um Schritt zu halten im Rennen um die 15 Tragerl ERDINGER muss die Konkurrenz aber wieder häufiger knipsen, um an Hollinger heran zu kommen.

Torschützenliste:

1. Christoph Hollinger, FC Ehekirchen: 12 Tore

2. Kevin Haug, 1. FC Sonthofen: 8 Tore

2. Manuel Merk, TV Erkheim: 8 Tore

4. Marcel-Pascal Ebeling, TSV Gilching-Argelsried: 7 Tore

4. Dominic Reisner, TSV Jetzendorf: 7 Tore

4. Pascal Schittler, FC Ehekirchen: 7 Tore

4. Marcel Lex, VfL Kaufering: 7 Tore

4. Maximilian Schuch, SC Oberweikertshofen: 7 Tore

9. Julian Hollinger, FC Ehekirchen: 6 Tore