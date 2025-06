ERDINGER Weißbier: Marcel Höhne sichert sich Titel in KL Zugspitze

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Zugspitz-Kreisligen in der Saison 2024/25. Wer hat das Rennen um die 15 Kästen ERDINGER gewonnen?

Marcel Höhne gewinnt das Rennen um die 15 Kästen ERDINGER in den Kreisligen Zugspitze! Der Stürmer des MTV Berg behauptete seinen Vorsprung auch im letzten Monat der Saison. Am Ende steht Höhne bei 24 Treffern. Mit dem MTV Berg belegt der 28-Jährige am Ende der Spielzeit den sechsten Tabellenplatz.

Im engen Rennen hinter Spitzenreiter Höhne setzten sich Tobias Graun und Maximilian Schwinghammer am Ende durch und schnappten sich mit je 20 Buden den zweiten Platz. Graun netzte im Mai fünfmal, Schwinghammer viermal. Letzterer kann seine Saison mit dem SV Ohlstadt in der Saisonverlängerung nun sogar noch mit dem Bezirksliga-Aufstieg krönen. Und der Auftakt dazu ist gemacht: Im Hinspiel zerlegte der SVO den SC Weßling mit 5:0. Schwinghammer netzte zum zwischenzeitlichen 2:0.