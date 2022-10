ERDINGER Weißbier: Lex, Peter und Kuscuoglo in AK Donau/Isar gleichauf ERDINGER Weißbier präsentiert die Top-Torjäger der Saison 2022/23

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Donau/Isar-A-Klassen in der Saison 2022/23. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?

14-Tore-Mann Metehan Kuscuoglu vom TSV Lenting ist nicht mehr alleiniger Spitzenreiter in den A-Klassen Donau/Isar. Der Torjäger traf auch an diesem Spieltag beim 1:1 gegen die Reserve vom FC Arnsberg nicht. In der Ligataabelle ist Lenting trotzdem weiterhin Erster - auch wenn es am Wochenende nur einen Punkt gab.

Anders machte es Robert Lex von der SG Reichenkirchen. Er konnte beim 6:1-Auswärtssieg über den SC Kirchasch II zwar nur einen Treffer erzielen, zieht aber dennoch mit Kuscuoglu gleich und steht jetzt auch bei 14 Treffern nach zehn Spielen.

Auch Kim Peter ist mit dem Spitzenreiter gleichgezogen. Der Offensivakteur vom TSV Allershausen II erzielte beim 7:3-Schützenfest einen Hattrick und macht einen riesigen Satz nach vorne im ERDINGER Ranking. Es bleibt also spannend im Rennen um die 15 Tragerl ERDINGER Weißbier.

Torschützenliste:

1. Metehan Kuscuoglu, TSV Lenting, A-Klasse 1: 14 Tore

1. Robert Lex, SG Reichenkirchen, A-Klasse 8: 14 Tore

1. Kim Peter, TSV Allershausen II, A-Klasse 5: 14 Tore

4. Tufan Cicek, FC Neufahrn, A-Klasse 7: 13 Tore

5. Markus Ujwari, SG Eichenfeld-Freising, A-Klasse 5: 11 Tore

5. Maximilian Huber, SV Geroldshausen, A-Klasse 6: 11 Tore

5. Mahmut Yarac, SGT Istanbul Moosburg, A-Klasse 6: 11 Tore

8. Maximilian Müller, TSV Egweil, A-Klasse 2: 10 Tore

8. Michael Diemer, SpVgg Steinkirchen, A-Klasse 4: 10 Tore

8. Daniel Karpfinger, FC Hörgersdorf, A-Klasse 8: 10 Tore und sechs weitere Spieler mit zehn Treffern