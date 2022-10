ERDINGER Weißbier: Kretzschmar und Ayvaz auf Krajinas Fersen in KK-M. ERDINGER Weißbier präsentiert die Top-Torjäger der Saison 2022/23rn

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Münchener Kreisklassen in der Saison 2022/23. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?

Daniel Krajina bleibt an der Spitze im Rennen um die 15 Tragerl ERDINGER nach seinem Viererpack am vergangenen Wochenende. Am Sonntag blieb Krajina gegen den ESV München ohne Treffer.

Unter der Woche konnte Lukas Kretzschmar von der SpVgg Höhenkirchen den Abstand auf den Führenden deshalb verkürzen. Beim 2:0 gegen die Reserve des FC Aschheim erzielte Kretzschmar die wichtige 1:0-Führung und markierte seinen 13. Saisontor.

Neu auf dem Stockerl ist Mehmet Ayvaz. Dem Angreifer von FC Anadolu Bayern gelang beim 8:1-Kantersieg über den TSV Gräfelfing II drei Treffer, wodurch Ayvaz jetzt ebenfalls bei 13 Treffern steht.

Torschützenliste:

1. Daniel Krajina, FC Croatia München, Kreisklasse 3: 14 Tore

2. Lukas Kretzschmar, SpVgg Höhenkirchen, Kreisklasse 6: 13 Tore

2. Mehmet Ayvaz, Anadolu München, Kreisklasse 3: 13 Tore

4. Ahmed Karahasan, FC Bosna H. München, Kreisklasse 4: 12 Tore

4. Sven Scheurer, SV-DJK Taufkirchen, Kreisklasse 5: 12 Tore

6. Florian Schuster, TSV Waldtrudering, Kreisklasse 5: 11 Tore

6. Maick Antonio, FC Unterföhring II, Kreisklasse 2: 11 Tore

6. Daniel Breitenberger, TSV Arnbach, Kreisklasse 1: 11 Tore

9. Patrick Koller, FC Perlach München, Kreisklasse 5: 10 Tore

9. Diyar Abay, TSV München-Ost, Kreisklasse 4: 10 Tore

9. Julian Scherrer, ESV München, Kreisklasse 3: 10 Tore