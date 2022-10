ERDINGER Weißbier: Krajina rückt in Spitzentrio auf in KK München ERDINGER Weißbier präsentiert die Top-Torjäger der Saison 2022/23

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Münchener Kreisklassen in der Saison 2022/23. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?

Was für ein enges Rennen in den Kreisklassen München. Nach sieben Spieltagen stehen seit dieser Woche drei Stürmer bei zehn Treffern und noch einmal vier Spieler nur ein Tor dahinter.

Neu an der Spitze ist seit dieser Woche Daniel Krajina von Croatia München. Die beeindruckende Distanz seiner Mannschaft: Sieben Spiele - sieben Siege und ein Torverhältnis von 24:4. Krajina traf am Wochenende beim Auswärtserfolg in Lochhausen zum 1:0 und steht damit jetzt bei zehn Treffern.

Erneut nicht im Einsatz war Patrick Koller vom FC Perlach München. Nach drei Wochen ohne Einsatz ist der Vorsprung im Kampf um die 15 Tragerl ERDINGER dahin geschmolzen.

Auch Sven Scheurer vom SV-DJK Taufkirchen kam am Wochenende nicht zum Einsatz. Das Auswärtsspiel gegen die Reserve des FC Phönix fand nicht statt. Scheurer und Koller stehen damit weiterhin beide bei zehn Treffern.

Torschützenliste:

1. Patrick Koller, FC Perlach München, Kreisklasse 5: 10 Tore

1. Sven Scheurer, SV-DJK Taufkirchen, Kreisklasse 5: 10 Tore

1. Daniel Krajina, FC Croatia München, Kreisklasse 3: 10 Tore

4. Daniel Breitenberger, TSV Arnbach, Kreisklasse 1: 9 Tore

4. Salif Boubacar, FC Bosna H. München, Kreisklasse 4: 9 Tore

4. Lukas Kretzschmar, SpVgg Höhenkirchen, Kreisklasse 6: 9 Tore