ERDINGER Weißbier: Korkor nutzt Blockade der Konkurrenz in LL Südost ERDINGER Weißbier präsentiert die Top-Torjäger der Saison 2022/23rn

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Landesliga Südost in der Saison 2022/23. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?

Christopher Korkor hat die alleinige im Führung in der Torjägerliste der Landesliga Südost übernommen. Der Stürmer des TuS Holzkirchen markierte nach zehn Minuten beim Remis in Dachau seinen zwölften Saisontreffer.

Erneut nicht getroffen hat Julian Höllen vom SB Chiemgau Traunstein. Der 21-jährige Stürmer aus dem Nachwuchs des FC Bayern München wurde nur eingewechselt und und bleibt bei elf Saisontreffern. Durch ein Tor in der Nachspielzeit konnten die Chiemgauer, aber am Ende über drei Punkte in Schwaig jubeln.

Torlos blieb am Wochenende auch Mike Opara. Der Angreifer des TSV Ampfing blieb gegen die Pullacher Raben wie schon in der Vorwoche ohne eigenen Treffer, bleibt aber mit zwei Treffern in Schlagdistanz im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER.

Torschützenliste:

1. Christopher Korkor, TuS Holzkirchen: 12 Tore

1. Julian Höllen, SB Chiemgau Traunstein: 11 Tore

3. Mike Opara, TSV Ampfing: 10 Tore

4. Sebastian Schrills, TuS Geretsried: 9 Tore

4. Raffael Ascher, FC Sportfreunde Schwaig: 9 Tore

6. Lucas Biberger, SpVgg Landshut: 8 Tore

6. Maximilian Gürtler, SV Bruckmühl: 8 Tore

6. Benjamin Heid, FC Sportfreunde Schwaig: 8 Tore