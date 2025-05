ERDINGER Weißbier: Kopf-an-Kopf-Rennen – Bauer-Verfolger holen auf

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Donau/Isar-Kreisklassen in der Saison 2024/25. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?

Noch reichen Maximilian Bauer 26 Tore in 21 Spielen für die Spitzenposition im Torjägerranking der Donau/Isar-Kreisklassen. Mit lediglich einem Treffer in den letzten vier Partien ist jedoch der Vorsprung auf die Konkurrenz gewaltig geschmolzen. Großen Vorsprung hat der Spielertrainer mit dem SC Moosen/Vils dagegen in der Tabelle. Bei sieben Punkten Vorsprung auf Rang zwei kann der Spitzenreiter der Kreisklasse 4 schon langsam den Sekt kalt stellen.

Auch der Zweitplatzierte der Torschützenliste hätte gerne die 15 Kisten ERDINGER, um sich und seiner Mannschaft damit die Meisterfeier zu versüßen. Marius Heß liegt mit dem SV Denkendorf in der Kreisklasse 1 sogar neun Zähler vor dem ersten Verfolger. Im Kampf um die Torjägerkrone befindet sich der Angreifer nach sieben Toren in den letzten vier Spielen in äußert aussichtsreicher Position. Die aktuelle Form spricht für Heß.