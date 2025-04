ERDINGER Weißbier: Kollbachs Offensivpower nicht zu bändigen

Matthias Regiert regiert weiter in den A-Klassen. Der Spielertrainer des 1. FC Kollbach trifft am laufenden Band. In vier Partien nach der Winterpause traf der Stürmer sechsmal ins gegnerische Tor. Trotz der Qualitäten des Stürmers und der ohnehin mit Abstand besten Offensive der A-Klasse 1 München ist Kollbach weiter nur Tabellenzweiter. Die Nase vorn hat in der Liga der SC Vierkirchen.

Teamkollege Robert Friedrich belegt gemeinsam mit Max Gschwandtner vom SV Italia München den zweiten Platz. Beide haben 20 Tore auf dem Konto. Friedrich traf in den vergangenen Partien viermal, Gschwandtner sechsmal. Der SV Italia München führt die A-Klasse 4 an.

Linza und sein Team verlieren Duell um die Tabellenspitze

Dem Trio folgt Fabiano Linza vom FV Rot-Weiß Birkenhof-Eschenried, der mit seinem Team Tabellenzweiter der A-Klasse 2 München hinter Tabellenführer SC Amicitia ist. Zuletzt gab es das direkte Duell der beiden Teams, bei welchem sich Rot-Weiß um Kapitän Linza aber knapp durch einen späten Gegentreffer in der Nachspielzeit geschlagen geben musste.

Torjägerliste:

1. Matthias Regiert, 1. FC Kollbach, A-Klasse 1: 22 Tore

2. Robert Friedrich, 1. FC Kollbach, A-Klasse 1: 20 Tore

2. Max Gschwandtner, SV Italia München, A-Klasse 4: 20 Tore

4. Fabiano Linza, FV Rot-Weiß Birkenhof-Eschenried, A-Klasse 2: 17 Tore

5. Selim Altiman, TSV Großhadern II, A-Klasse 4: 14 Tore