ERDINGER Weißbier: Keßler führt – sechs Spieler folgen in KL Zugspitze

Samuel Keßler führt in den Kreisligen Zugspitze. – Foto: FuPa Oberbayern

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Kreisligen Zugspitze in der Saison 2025/26. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?

Der SV Fuchstal grüßt nach fünf Spielen in der Kreisliga Zugspitze 2 verlustpunktfrei von der Tabellenspitze. Alle fünf bisherigen Spiele konnte der SVF für sich entscheiden. Entscheidenden Anteil daran hat Samuel Keßler. Der Offensivspieler konnte bereits sechs Treffer erzielen und steht damit auch ganz oben auf der Torschützenliste der Kreisligen der Zugspitze. Zum Saisonstart traf der Stürmer gegen den FC Aich aus elf Metern zum Sieg. Gegen den SC Oberweikertshofen II erzielte Keßler alle drei Tore für sein Team. Beim Kantersieg beim FC Deisenhofen II netzte er zudem doppelt.

Sechs Spieler sind Keßler auf den Fersen Gleich sechs Spieler mit jeweils vier Toren auf dem Torkonto liegen hinter Keßler und befinden sich damit in Lauerstellung. Der WSV Unterammergau startete mit drei Punkten aus den ersten drei Spielen in die Spielzeit, hat aber bereits acht Treffer erzielt. Die Hälfte davon durfte Ferdinand Brauchle bejubeln.