ERDINGER Weißbier: Keßler führt – sechs Spieler folgen in KL Zugspitze

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Kreisligen Zugspitze in der Saison 2025/26. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?
Der SV Fuchstal grüßt nach fünf Spielen in der Kreisliga Zugspitze 2 verlustpunktfrei von der Tabellenspitze. Alle fünf bisherigen Spiele konnte der SVF für sich entscheiden. Entscheidenden Anteil daran hat Samuel Keßler.
Der Offensivspieler konnte bereits sechs Treffer erzielen und steht damit auch ganz oben auf der Torschützenliste der Kreisligen der Zugspitze. Zum Saisonstart traf der Stürmer gegen den FC Aich aus elf Metern zum Sieg. Gegen den SC Oberweikertshofen II erzielte Keßler alle drei Tore für sein Team. Beim Kantersieg beim FC Deisenhofen II netzte er zudem doppelt.
Gleich sechs Spieler mit jeweils vier Toren auf dem Torkonto liegen hinter Keßler und befinden sich damit in Lauerstellung. Der WSV Unterammergau startete mit drei Punkten aus den ersten drei Spielen in die Spielzeit, hat aber bereits acht Treffer erzielt. Die Hälfte davon durfte Ferdinand Brauchle bejubeln.
Der WSV gewann am dritten Spieltag mit 5:2 gegen den TSV Burggen/Bernbeuren. Brauchle brachte dabei sein Team mit einem Dreierpack auf die Siegerstraße. Sein zwischenzeitlicher Ausgleichstreffer gegen die SG Aying/Helfendorf brachte keinen Punkt.
Nur einen Zähler vor den Unterammergauern liegt Altenstadt. Trotzdem hat auch der TSV ebenfalls einen der bisher treffsichersten Stürmer in seinen Reihen. Markus Dulisch traf ebenfalls schon viermal ins Gehäuse.
Beim bisher einzigen Saisonsieg gegen Aying/Helfendorf entschied er die Partie mit einem Doppelpack. Beim nachfolgenden Remis gegen den TSV Peiting brachte er seine Farben anfänglich sogar in Führung, ebenso wie gegen den FC Wildsteig/Rottenbuch. Das reichte jedoch zu keinem Punktgewinn.
1. Samuel Keßler, SV Fuchstal, Kreisliga Zugspitze Gruppe 2: 6 Tore
2. Ferdinand Brauchle, WSV Unterammergau, Kreisliga Zugspitze Gruppe 1: 4 Tore
2. Markus Dulisch, TSV Altenstadt, Kreisliga Zugspitze Gruppe 1: 4 Tore
2. Jakob Lechner, (SG) Aying/Helfendorf, Kreisliga Zugspitze Gruppe 1: 4 Tore
2. Elias Dietrich, TSV Moorenweis, Kreisliga Zugspitze Gruppe 2: 4 Tore
2. Roman Hüttling, TSV Oberalting, Kreisliga Zugspitze Gruppe 2: 4 Tore
2. Luis März-Vorisek, SC Weßling, Kreisliga Zugspitze Gruppe 2: 4 Tore
8. Mathias Gerg, Lenggrieser SC, Kreisliga Zugspitze Gruppe 1: 3 Tore
8. Martin Schauer, TSV Peiting, Kreisliga Zugspitze Gruppe 1: 3 Tore
8. Marc Thiess, TuS Geretsried II, Kreisliga Zugspitze Gruppe 1: 3 Tore
8. Florian Wörle, TSV Peiting, Kreisliga Zugspitze Gruppe 1: 3 Tore
8. Hans Zachenbacher, SV Münsing-Ammerland, Kreisliga Zugspitze Gruppe 1: 3 Tore
8. Marius Sturm, SC Weßling, Kreisliga Zugspitze Gruppe 2: 3 Tore
... und fünf Spieler mit ebenfalls drei Toren.
Info: Für die Auszeichnung gilt die Torschützenliste des BFV.
Die Anzahl deiner Treffer stimmt nicht?
Dann melde dich bei uns als Vereinsverwalter an: So wirst du Vereinsverwalter!