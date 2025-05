ERDINGER Weißbier: Karger abgelöst: Woudstra stürmt an die Spitze

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Bayernliga Süd in der Saison 2024/25. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?

Führungswechsel in der Bayernliga Süd! Nach Monaten der Dominanz von Pipinsried-Stürmer Nico Karger katapultiert sich Jordi Woudstra an die Spitze der Torjägerliste. Satte acht Treffer konnte der 1,96 Meter große Sturmtank seit Anfang April erzielen und sorgte dabei in jedem Spiel für Schrecken in der gegnerischen Mannschaft. In drei Spielen gelang ihm ein Doppelpack, sodass er nun mit 21 Toren Platz Eins übernommen hat.