ERDINGER Weißbier: Kann Deiser Noderer noch abfangen?

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der A-Klassen Zugspitze in der Saison 2024/25. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?

Falls der TSV Hartpenning am Ende der Saison in der A-Klasse 4 den Titel holt und in die Kreisklasse aufsteigt, könnte Johannes Noderer ein Denkmal bekommen. 33 der bislang 76 Treffer gehen auf das Konto des Knipsers. Im April schnürte die Tormaschine des TSV einen Viererpack gegen die SG Waakirchen/Schaftlach und einen Dreierpack gegen den SV Bayrischzell. Mit fünf Treffern Vorsprung vor dem Saisonfinale ist Noderer mit bis dato 33 Buden der erste Anwärter auf die 15 Tragerl ERDINGER Weißbier.

Sebastian Deiser und seine Mitspieler haben ihr Hauptziel bereits erreicht. Die Sportfreunde aus Bichl sind bereits Meister der A-Klasse Zugspitze 3 und steigen in die Kreisklasse auf. Der Torjäger war in den letzten Wochen nicht zu stoppen. Gegen die Reserve aus Wolfratshausen gelang ihm ein Viererpack, in Deining ein Hattrick. Bei den Heimspielen gegen Föching und Bad Heilbrunn II traf Deiser doppelt und gegen Eglfing-Straßlach und den FC Geretsried je einmal. Damit hat er sein Torkonto auf 28 Treffer hochgeschraubt. Für das flüssige Gold als bester Torjäger aller Zugspitz-A-Klassen muss er diesen Lauf fortsetzen und fünf Treffer auf Noderer gut machen.