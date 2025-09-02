ERDINGER Weißbier: Jugend forscht in der Torjägerliste der LL Südost

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Landesliga Südost in der Saison 2025/26. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?
Mit Philipp Zimmerer führt ein 19 Jahre altes Top-Talent der SpVgg Unterhaching die Torschützenliste an. Besonders beim 6:1-Sieg über den SVN zeigte der Stürmer seine Qualitäten – mit einem Viererpack machte der Hachinger auf sich aufmerksam. In der darauffolgenden englischen Woche schnürte er einen Doppelpack und erzielte damit die Treffer acht und neuen in der bisherigen Saison. Mit solchen Leistungen winkt dem 19-Jährigen wohl bald Spielzeit unter Sven Bender in der Regionalliga.
Dicht gefolgt wird Zimmerer von einem noch jüngeren Stürmer. Audai Elghatous ist 18 Jahre alt und traf bereits achtmal ins gegnerische Tor. Genauso wie Zimmerer erwischte er gegen den SVN einen Sahnetag und erzielte beim 9:0-Sieg des TSV Rosenheim einen Dreierpack. Auch die zwei Tore gegen Hallbergmoos am Anfang des Monats verdeutlichen, wie stark mit den jungen Kickern in der Landesliga Südost zu rechnen ist.
Getoppt wird das noch von Laris Stjepanovic. Der im Jahr 2007 geborene Spieler traf für den TSV Grünwald bereits achtmal in der Liga. Zuletzt zeigte er mit einem späten Führungstreffer gegen Dornach, wie wichtig er für die Mannschaft ist. Seine Leistungen sind umso beachtlicher, wenn man bedenkt, dass Stjepanovic seine erste Saison im Erwachsenenfußball spielt.
Torschützenliste:
1. Philipp Zimmerer, SpVgg Unterhaching II: 9 Tore
2. Audai Elghatous, TSV 1860 Rosenheim: 8 Tore
2. Laris Stjepanovic, TSV Grünwald: 8 Tore
4. Georg Kutter, TSV Murnau: 7 Tore
4. Timo Portenkirchner, ESV Freilassing: 7 Tore
6. Daniel Koch, SV Aubing: 6 Tore
6. Moritz Müller, 1. FC Garmisch-Partenkirchen: 6 Tore
6. Michael Renner, TSV Kastl: 6 Tore
6. Christoph Traub, TSV Eintracht Karlsfeld: 6 Tore
10. Eren Emirgan, TSV 1860 Rosenheim: 5 Tore – drei weitere Spieler mit jeweils fünf Treffern.
Info: Für die Auszeichnung gilt die Torschützenliste des BFV.
Die Anzahl deiner Treffer stimmt nicht?
Dann melde dich bei uns als Vereinsverwalter an: So wirst du Vereinsverwalter!