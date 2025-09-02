ERDINGER Weißbier: Jugend forscht in der Torjägerliste der LL Südost

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Landesliga Südost in der Saison 2025/26. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?

Mit Philipp Zimmerer führt ein 19 Jahre altes Top-Talent der SpVgg Unterhaching die Torschützenliste an. Besonders beim 6:1-Sieg über den SVN zeigte der Stürmer seine Qualitäten – mit einem Viererpack machte der Hachinger auf sich aufmerksam. In der darauffolgenden englischen Woche schnürte er einen Doppelpack und erzielte damit die Treffer acht und neuen in der bisherigen Saison. Mit solchen Leistungen winkt dem 19-Jährigen wohl bald Spielzeit unter Sven Bender in der Regionalliga.

Dicht gefolgt wird Zimmerer von einem noch jüngeren Stürmer. Audai Elghatous ist 18 Jahre alt und traf bereits achtmal ins gegnerische Tor. Genauso wie Zimmerer erwischte er gegen den SVN einen Sahnetag und erzielte beim 9:0-Sieg des TSV Rosenheim einen Dreierpack. Auch die zwei Tore gegen Hallbergmoos am Anfang des Monats verdeutlichen, wie stark mit den jungen Kickern in der Landesliga Südost zu rechnen ist.