ERDINGER Weißbier: Islacker zieht mit Viererpack der Konkurrenz davon

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützinnen der Regionalliga Süd der Frauen in der Saison 2024/25. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?

In der Regionalliga Süd führt derzeit an Mandy Islacker kein Weg vorbei. Mit 25 Treffern in 18 Einsätzen führt die Stürmerin des VfB Stuttgart die Torschützinnenliste mit großem Vorsprung an. In ihren vergangenen drei Einsätzen kam die Torjägerin auf ganze sieben Buden. Im letzten Spiel gegen Jahn Calden erzielte die 36-jährige Ex-Profi-Kickerin einen Viererpack in unter einer Stunde und baute den Abstand auf den zweiten Platz der Torjäger-Liste auf neun Treffer aus.

Den zweiten Platz teilen sich zwei Torjägerinnen der Regionalliga Süd mit jeweils 16 Treffern. Johanna Hildebrandt vom TSV Jahn Calden konnte in den letzten drei Einsätzen nur beim 2:2 gegen den Karlsruher SC treffen. Damit muss sie sich den zweiten Platz mit...