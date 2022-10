ERDINGER Weißbier: Hohlenburger bleibt an der Spitze der KL Donau/Isar ERDINGER Weißbier präsentiert die Top-Torjäger der Saison 2022/23

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Donau/Isar-Kreisligen in der Saison 2022/23. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?

In den Kreisligen Donau/Isar bleibt Andreas Hohlenburger vom FC Ampertal Unterbruck das Maß aller Dinge, wenn es ums Tore schießen geht. Der Ausnahme-Spieler des FCA U erzielte beim 2:2-Remis gegen den SV Walpertskirchen seinen zwölften Saisontreffer am 9. Spieltag.

Auf Rang zwei im Torjänger-Rennen ist an diesem Wochenende Ibrahim Sahin vom SV Ingolstadt aufgerückt. Beim souveränen 3:0-Heimerfolg traf der Angreifer doppelt und schraubte sein Torkonto auf nun zehn Treffer hoch.

Bei neun Treffern steht nach dem 5:1-Heimsieg seiner Mannschaft nun Emin Ismaili. Der FC Hitzhofen/Oberzell und Ismaili vergoldeten durch den Dreier ihren absoluten Traumstart in die Saison 2022/23 mit 25 von 27 möglichen Punkten. Wenn die Tormaschinerie des FCH O weiter so gut läuft, haben sie wohl Chancen die Hinserie ungeschlagen zu bleiben und am Ende der Saison die 15 Kästen ERDINGER zu genießen.

Torschützenliste:

1. Andreas Hohlenburger, FC Ampertal Unterbruck, Kreisliga 2: 12 Tore

2. Ibrahim Sahin, Türk. SV Ingolstadt, Kreisliga 1: 10 Tore

3. Emin Ismaili, FC Hitzhofen/Oberzell, Kreisliga 1: 9 Tore

4. Christian Käser, SV Walpertskirchen, Kreisliga 2: 8 Tore

4.. Fabian Neumayer, SV Menning, Kreisliga 1: 8 Tore

6. Tomislav Marinovic, FC Hitzhofen/Oberzell, Kreisliga 1: 7 Tore

6. Marcel Posselt, SV Hundszell, Kreisliga 1: 7 Tore