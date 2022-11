ERDINGER Weißbier: Höllrigl zieht in der Bayernliga davon ERDINGER Weißbier präsentiert die Top-Torjäger der Saison 2022/23

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Bayernliga der Frauen in der Saison 2022/23. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?

In der Frauen Bayernliga ist Franziska Höllrigl vom FC Ruderting weiterhin das Maß der Dinge. Die Torjägerin traf beim 3:5-Auswärtssieg über den SC Amiticia München und steht mit zehn Treffern an der Spitze der Torschützenliste in der Bayernliga.

Eine ihrer engsten Verfolgerinnen heißt weiterhin Barbara Rauch vom TSV Schwaben Augsburg. Mit sechs Treffern hat sie vier Tore Rückstand auf Höllrigl. Mit auf Platz zwei ist seit dieser Woche zudem Lena Grabmeier vom TuS Bad Aibling. Beim 4:0-Heimsieg gegen den SV Frensdorf erzielte sie den Treffer zum Endstand.

Dahinter reihen sich mit jeweils fünf Treffern Pija Reininger und Nicole Demel ein. Um Höllrigl gefährlich zu werden, erfordert es im Endspurt vor der Winterpause eine Torserie,

Torschützenliste:

1. Franziska Höllrigl, FC Ruderting: 10 Tore

2. Barbara Rauch, TSV Schwaben Augsburg: 6 Tore

3. Lena Grabmeier, TuS Bad Aibling: 6 Tore