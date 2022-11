ERDINGER Weißbier: Höllrigl gewinnt Torjägerinnen-Duell in Bayernliga ERDINGER Weißbier präsentiert die Top-Torjäger der Saison 2022/23

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Bayernliga der Frauen in der Saison 2022/23. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?

Duell der Top-Spiel in der Frauen Bayernliga oder auch Franziksa Höllrigl gegen Barbara Rauch. Am Samstagnachmittag trafen mit dem FC Ruderting und dem TSV Schwaben Augsburg, auch die zwei torgefährlichsten Stürmer der Bayernliga aufeinander – mit dem besseren Ende für die aktuell Führende. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit schoss Höllrigl ihr Team mit ihrem zwölften Saisontreffer auf die Siegerstraße und die Führung hielt, auch weil Rauch diesmal torlos blieb. Die FCR-Stürmerin konnte ihren Abstand im Rennen um die 15 Tragerl ERDINGER damit auf zwei Treffer ausbauen und grüßt weiter von der Spitze.

Auf dem Stockerl dahinter lauert mit Lena Grabmeier eine Angreiferin mit bereits fünf Treffern Abstand. Allerdings traf der Neuzugang beim 4:0-Auswärtssieg ihrer Bad Aiblinger einmal und konnte sich so über drei Punkte freuen. Theresa Eder traf sogar doppelt und vielleicht können die TuS-Angreiferinnen ja doch nochmal an die Spitze heranrücken.

Torschützenliste:

1. Franziska Höllrigl, FC Ruderting: 12 Tore

2. Barbara Rauch, TSV Schwaben Augsburg: 10 Tore

3. Lena Grabmeier, TuS Bad Aibling: 7 Tore

4. Theresa Eder, TuS Bad Aibling: 6 Tore

4. Merve Kantar, FC Stern München: 6 Tore

6. Nicole Demel, TSV Schwaben Augsburg: 5 Tore

6. Anna Haderlein, SV Frensdorf: 5 Tore